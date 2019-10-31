تحطم قوارب صيادي الشرقية بسبب الإعصار كيار وتأثر الأسعار

المصدر: الساحل الشرقي - عائشة الكعبي

كشف إبراهيم يوسف رئيس جمعية الصيادين في مدينة كلباء إلى تعذر الصيد على 386 صيادا منتسبا للجمعية، بسبب ارتفاع أمواج البحر إلى معدلات كبيرة، بسبب تأثيرات الإعصار كيار الذي تأثرت به شواطئ الساحل الشرقي حيث وكلباء الأكثر تأثرا. موضحا تأثر 24 موقف خاص بقوارب الصيادين بفعل المد البحري القوي الذي تسبب بأضرار كبيرة للقوارب مما دفع الصيادين إلى إخراج ما يستطيعون إخراجه من القوارب، مؤكدا أن الخسائر التي لحقت في المواقف كبيرة ستمنع الصيادين من ممارسة عملية الصيد لفترة من الوقت حتى يتم تصليحها.

وقال أن قلة الصيد واستمرار تقلبات الجو أثرت على الأسعار، ولتوفيرها بالمدينة قاموا بعملية شرائها من أسواق الإمارات الأخرى لتأمينها حتى استقرار حالة الطقس وتراجع إعصار كيار في المنطقة .



تحطم 7 قوارب

من جهته، قال محمود الشرع رئيس جمعية صيادي الفجيرة أن 8 مواقف للقوارب في موانئ الرغيلات ومربح بالفجيرة قد تضررت حيث أدت الأمواج العالية وقوة اندفاعها إلى ارتطام 7 قوارب بالكاسر الصخري الذي نجم عنه تحطم القوارب، لافتا إلى توقف 438 صياد عن رحلات الصيد في البحر، لمقتضيات الأمن والسلامة، وذلك لحظة اضطراب الحالة الجوية نتيجة الحالة المدارية لإعصار كيار الذي تأثرت به المناطق المطلة على سواحل بحر عمان .



وأوضح نائب رئيس اتحاد جمعيات الصيادين في الدولة رئيس جمعية صيادي دبا الفجيرة، سليمان الخديم، عن توقف 500 صياد عن العمل في موانئ البدية وشرم وضدنا ودبا الفجيرة، بسبب الأجواء المناخية المتقلبة التي عاشتها مناطق الساحل الشرقي بفعل المد البحري الناجم عن تأثيرات الإعصار المداري "كيار" ، موضحا التزام الصيادين بالتحذيرات والتعليمات الصادرة بعدم النزول للبحر خلال الأحوال الجوية السيئة لضمان سلامتهم.

وأكد الخديم أن الأسواق في دبا لم تتأثر وتم توفير أسماك بديلة من الإمارات الأخرى، حيث يعتمد السوق خلال الفترة الحالية على الأسماك المستوردة الطازجة التي يتم جلبها بالطائرات، وعلى الأسماك الأخرى التي تجلب من الأسواق المحلية .

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن التأثير المتوقع للإعصار المداري "كيار" في الدولة، يتمثل في اضطراب البحر في الساحل الشرقي للدولة ‪وسيغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي في فترة المد العالي.