الإمارات تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سلوفينيا

المصدر: أبوظبي ـ وام

ترأس معالي أحمد الصايغ وزير دولة، وميرو سيرار، وزير خارجية سلوفينيا، اجتماع اللجنة المشتركة بين الدولتين الذي عقد في أبوظبي أمس.

وأشاد الصايغ خلال الاجتماع بقوة العلاقات الثنائية التي تربط ما بين البلدين، وخاصة في مجال التبادل الاقتصادي، مؤكداً اهتمام الإمارات القوي بإعداد الصيغة النهائية للاتفاقيات الخاصة بتعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة.

كما أشار الصايغ إلى التعاون المتنامي بين البلدين، بما في ذلك زيادة التدفقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في 1992.

وقال إن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بلغ 160,8 مليون دولار في 2018، «ومع أن ذلك يعتبر إنجازاً كبيراً، إلا أنه لا تزال هناك فرص كبيرة لتعزيز علاقاتنا التجارية».

وأكد أن الإمارات مهتمة بشكل خاص بتعزيز التعاون مع سلوفينيا في القطاعات الحيوية مثل السياحة والبنية التحتية والكيماويات والتكنولوجيا والزراعة.