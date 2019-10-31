«خليفة الطبية» تدشن «طمأنينة» للمراقبة الدائمة لغرف المرضى

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت مدينة الشيخ خليفة الطبية عن تدشين نظام «طمأنينة» للمراقبة المستمرة لغرف المرضى (شبكة سلامة المرضى) ضمن مشروع تعزيز سلامة المرضى في كل العنابر، وذلك سعياً للارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة لمرضاها، وتماشياً مع الهدف الاستراتيجي لرؤية الإمارات الرامية لتوفير خدمات علاجية تضاهي أعلى المعايير العالمية.

وبدأت المدينة الطبية مطلع شهر أكتوبر الجاري استخدام نظام المراقبة المستمرة والمعروف باسم «طمأنينة» في كل عنابرها الطبية والجراحية والأطفال العامة مما يضمن مراقبة حثيثة ومستمرة لكل مريض بتقنية دون جرح جراحي لمراقبة متكاملة عن بعد.

تقنيات

وقال هاني زيدان، مساعد مدير التمريض: «يعمل نظام طمأنينة بتقنيات فائقة المستوى حيث يتم استخدام أجهزة رقمية لمراقبة العلامات الحيوية ومستويات الأوكسجين في الدم للمرضى عن بعد وإرسال الإنذارات والتنبيهات من الأجهزة الموصولة بأسرة المرضى مباشرة إلى أجهزة نداء آلي يحملها فريق التمريض مما يؤدي إلى الاستجابة الفورية من قبل الفريق المؤهل في حال حدوث تغيير في أي من العلامات الحيوية أو مستويات الأوكسجين في الدم والتي تستوجب التدخل السريع.

وتابع: «بفضل هذه التقنية يمكننا القول بأن كل عنابر المدينة الطبية هي بمستوى عنابر العناية الفائقة وهي تكفل لكل مريض لدينا أقصى درجات الأمان والسلامة». ويتضمن الجهاز الإلكتروني نظام تصعيد تلقائياً في حال عدم الاستجابة من قبل الممرض الرئيسي في خلال دقيقة، حيث يتسلم الممرض المسؤول ضمن الفريق المخصص التنبيه مما يتيح فرصة الاستجابة السريعة وضمان سلامة المرضى في كل الأوقات.

وقالت الدكتورة صفاء المصطفى، المدير التنفيذي لإدارة التمريض: «يتميز الجهاز باستخدام تقنيات عالية المستوى تضمن تحقيق مستويات رعاية ذات جودة فائقة مما يرفع من مستويات رضا المرضى وذويهم بالإضافة إلى تخفيف الضغط على عنابر الرعاية المركزة، حيث يتم توفير المراقبة ذات المستوى الفائق ضمن العنابر العامة».

جهود

من جانبها، قالت الدكتورة شمة خليفة المزروعي، المدير التنفيذي للعمليات في مدينة الشيخ خليفة الطبية إن هذا المشروع يأتي ضمن جهود مدينة الشيخ خليفة الطبية وسعيها الدؤوب على تقديم خدمات صحية عالمية المستوى، تواكب خطط التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة، بما يتوافق مع توجهات قيادة دولتنا الرشيدة لجعل التطوير والابتكار المنهج الذي يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال الابتكار في القطاع الصحي والخدمات العلاجية.