توصية بمراكز تأهيلية لمرضى الجلطات الدماغية

المصدر: دبي - البيان

أوصى الاجتماع الذي عقده رؤساء جمعيات الأعصاب على مستوى العالم ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لطب الأعصاب المنعقد حالياً بدبي، منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة على مستوى العالم إلى الاهتمام بالصحة العقلية لمرضى الأعصاب، وخصوصاً مرضى الجلطات الدماغية، وتوفير مراكز تأهيلية لهم للحاجة الملحة لها، وخصوصاً في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مؤكداً على اعتماد منظمة الصحة العالمية لمرض الجلطة الدماغية كمرض مستقل.

وفازت مدينة مونتريال الكندية باستضافة المؤتمر العالمي لطب الأعصاب خلال عام 2023م بعد منافستها مع مدينتي مكسيكو عاصمة المكسيك، وريو دي جانيرو الأرجنتينية.

وفازت مونتريال خلال التصويت من الجولة الأولى بحضور 146 عضواً يمثلون أعضاء المنظمة العالمية لطب الأعصاب.

أبحاث

كما أوصى الاجتماع بتفعيل الأبحاث في مجال الطفرات الجينية والخلل الجيني الذي يصيب الكثير من الأطفال بأمراض الأعصاب المختلفة مثل ضمور الأعصاب الطرفية، وأمراض العضلات، ووهن العضلات لدى الأطفال، والتصلب اللويحي لدى الشباب والفئات العمرية الصغيرة. كما أوصى الاجتماع بتكثيف الأبحاث العلمية بين المراكز البحثية على مستوى العالم وتنشيط تبادل الخبرات والمعلومات من خلال تنظيم المؤتمرات الإقليمية والعالمية في هذا المجال.

تحسين

وأكد الدكتور سهيل عبد الله الركن، رئيس المؤتمر العالمي لطب الأعصاب، واستشاري الأعصاب بمستشفى راشد، أهمية التوصيات التي خرج بها الاجتماع والتي ستسهم بشكل فاعل في تحسين جودة حياة المرضى وتسريع الشفاء لبعض الحالات المرضية والحد من مضاعفاتها.

وأشاد رئيس المنظمة العالمية لطب الأعصاب بالجهود الكبيرة التي قامت بها هيئة الصحة بدبي وجمعية الإمارات للأعصاب لتنظيم وإنجاح الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر العالمي لطب الأعصاب بدبي، والتي شهدت مشاركة أكثر من 4500 شخص يمثلون 126 دولة من مختلف قارات العالم.

نجاح

من جانبه، ثمن رئيس الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي لطب الأعصاب التي ستعقد في روما عام 2021م النجاح الكبير الذي حققته الدورة الحالية للمؤتمر من الناحية العلمية والتنظيمية، وعدد ونوعية ورش العمل المطروحة، داعياً جمعية الإمارات للأعصاب إلى تقديم خبرتها وتجربتها الناجحة في هذا المجال للقائمين على تنظيم الدورة المقبلة للمؤتمر.