اختتام برنامج الاتصال العالمي «رحلتك في الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية برنامج الاتصال العالمي الخاص بها «رحلتك في الإمارات» الذي استقبلت من خلاله 12 دبلوماسياً رائداً من الأرجنتين وأرمينيا وأستراليا والأوروغواي وأوزبكستان وباكستان والبرازيل وجنوب أفريقيا والغابون وكولومبيا وغانا وكينيا.

واستقطب البرنامج، الذي تم تنظيمه على مدى خمسة أيام، الموظفين المعنيين بملف الإمارات من وزارات خارجية الدول المذكورة بهدف تعزيز التواصل بينهم.

وأسهم البرنامج التدريبي في تطوير مهارات المشاركين، لينفذوا مهامهم الرئيسة حول كل المسائل المتعلقة بالإمارات على أفضل وجه، ومكّن البرنامج المشاركين من تعزيز أدائهم من خلال جلسات مشاركة المعرفة وتبادل الخبرات.

وألقى البرنامج الضوء على 4 محاور رئيسة، تضمنت تعزيز العلامة التجارية للدول والقوة الناعمة، وتاريخ الإمارات وثقافتها، والدبلوماسية العامة والثقافية في الإمارات، والسياسة الخارجية الإماراتية. ووفر المنهاج المصمّم بعناية بيئة تعليمية تفاعلية وديناميكية تضمنت المحاضرات والتدريب العملي والمناقشات التي ركزت على طرق التعلم التعاوني وإيجاد أفضل الحلول للمشكلات.

وتضمنت أجندة البرنامج ندوة حوارية تفاعلية عُقدت خلال اليوم الرابع حول صناعة السلام في منطقة الشرق الأوسط، وحضر المتدربون سلسلة اجتماعات مع موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، وشاركوا في حلقة نقاش شبابية عقدتها الوزارة، فضلاً عن تنظيم عدد من الزيارات إلى مواقع ثقافية مثل جامع الشيخ زايد الكبير ومتحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن.