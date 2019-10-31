56 % انخفاض وفيات حوادث الطرق بالدولة خلال 10 سنوات

المصدر: أبوظبي - البيان

أشار خبراء دوليون إلى أن دولة الإمارات سجلت مؤشرات إيجابية في السلامة المرورية تعكسها الأرقام، إذ تم تسجيل 1072 وفاة في عام 2008م، وانخفض هذا العدد إلى 468 وفاة في عام 2018، أي بنسبة 56% في حوادث الطرق بالدولة خلال 10 سنوات، مؤكدين أن الحوادث تحصد أرواح أكثر من 1.35 مليون شخص في العالم سنوياً، وتتسبب في معاناة 50 مليون شخص من إصابات غير مـميتة قد تسبب في إعاقة دائمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي للسلامة المرورية الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي، أمس، تحت شعار «إدارة السلامة المرورية لأساطيل مركبات النقل».

تطور

وتستمر فعاليات المؤتمر يومين، وتنظمه جمعية الإمارات للسلامة المرورية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق والمنظمة العربية للسلامة المرورية ولجنة السلامة المرورية بأبوظبي والاتحاد الدولي للنقل والاتحاد العربي للنقل البري ومنظمة الصحة العالمية.

وألقى محمد صالح بن بدوة الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسلامة المرورية، كلمة الافتتاح، رحب فيها بالمشاركين في المؤتمر، مشيداً بالرعاية الكريمة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي العهد للمؤتمر، التي تعكس حرص سموه على الارتقاء بمفهوم السلامة المرورية، في إطار الرؤية الشاملة لها، والمكانة التي يحظى بها هذا القطاع لدى القيادة الرشيدة بالدولة.

وأكد أن الرعاية تتجسد يوماً بعد يوم من خلال ما تسجله دولة الإمارات من مؤشرات إيجابية في السلامة المرورية تعكسها الأرقام، إذ تم تسجيل 1072 وفاة في عام 2008م، وانخفض هذا العدد إلى 468 وفاة في عام 2018، بالرغم من الزيادة المطردة في أعداد المركبات والسكان والزائرين وأطوال الطرق والتوسع العمراني وتطور النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وهي نتائج مشجعة بلا شك لتكون دافعاً إلى جمعية الإمارات للسلامة المرورية والجهات المشاركة لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف المؤتمر، والاستفادة من مخرجاته.

وأضاف: «لقد تم اختيار موضوع المؤتمر نظراً إلى أهميته، وليكون عوناً للمعنيين والمتخصصين للوصول إلى أفضل السبل في إدارة نظم السلامة المرورية لأساطيل مركبات النقل التي تمتلكها الهيئات الحكومية والشركات».

وبيّن آلان آريل، نائب رئيس المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق، أن السلامة على الطرق في جميع أنحاء العالم تعد مشكلة صحية عامة ضخمة، مع وجود أكثر من 1.3 مليون حالة وفاة و50 مليون جريح، مشيراً إلى أن أبعاد هذه المشكلة مختلفة تماماً في جميع أنحاء العالم، حيث توجد أفضل البلدان أداءً بمعدلات تقل عن 30 حالة وفاة لكل مليون نسمة، فيما بعض الدول لديها أكثر من 200 حالة وفاة لكل مليون نسمة.

أسباب

وبينت هالة صقر، ممثلة منظمة الصحة العالمية، أن التقرير العالمي حول حالة السلامة على الطرق لعام 2018 أظهر خطورة العبء الذي تمثله التصادمات المرورية على مستقبل الصحة والتنمية بالعالم، حيث إنها في الوقت الحالي السبب الرئيس للوفاة بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارُهم بين 5 أعوام و29 عاماً.

اهتمام

أكد عفيف الفريقي، رئيس المنظمة العربية للسلامة المرورية الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لقضية السلامة المرورية، وهو ما تترجمه المؤشرات الإيجابية التي حققتها جهود الجهات المعنية.

وأكد الفريقي أهمية طرح الصعوبات والتحديات المحلية والدولية في محاور المؤتمر، بهدف تحسين جهود السلامة على الطرق، واستعراض الحلول والمعلومات الناجحة في إدارة جهود السلامة المرورية لدى الشركات والهيئات التي تمتلك أساطيل مركبات نقل كبيرة.