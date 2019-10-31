«نسائية دبي» تختتم برنامج الإشارة الضوئية

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، وحضور الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، ومعالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ود.فاطمة الفلاسي المدير العام للجمعية، اختتم فرع الخوانيج بالجمعية أمس برنامج الإشارة الضوئية «تطبيقات عملية لقضايا مجتمعية».

وتم تكريم مقدمي ورش وأوراق العمل ورعاة البرنامج.

وقالت بوحميد إن «مشاركتنا في حفل الاختتام نابعة من دعمنا ومساندتنا للمبادرات المحلية الخليجية الوطنية والمساندة لمجتمع الإمارات والمجتمعات الخليجية بهدف غرس وتعزيز مبادرة التسامح والسلام لتغيير السلوكيات والأفكار للأفضل من خلال حزمة من المحاور البناءة».