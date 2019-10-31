اتفاقية لإطلاق أول مختبر بالعالم في تقنيات المحاكم بدبي

المصدر: دبي - البيان

وقّعت محاكم مركز دبي المالي العالمي، اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، لإطلاق أول مختبر في العالم في مجال تقنيات المحاكم. وبهدف استكشاف أساليب جديدة لتعزيز النظام القضائي، سيعمل المختبر على توحيد جهود الأفراد والشركات لإعداد النماذج التقنية الأولية وإطلاقها، كالمبادرات القائمة على «البلوك تشين»، وبرامج الذكاء الاصطناعي، والحلول المستندة إلى الحوسبة السحابية.

منافسة سنوية

وتم تكليف المختبر التقني بتطوير هذه الأفكار، عبر استحداث منافسة سنوية، والمساعدة في دعم وتمويل الشركات التي تقدم أفكاراً واعدة في مجال تكنولوجيا المحاكم، إلى جانب تسخير إطار العمل القائم لـ «منطقة 2071»، التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، والاستفادة من المواهب التي استقطبتها.

وستتاح للمتأهلين فرصة عرض حلولهم المبتكرة أمام لجنة من شركاء التكنولوجيا من القطاع الخاص، فضلاً عن مسؤولين من محاكم مركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة دبي للمستقبل. وستحصل الفكرة الفائزة على التمويل اللازم لتطويرها، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي، لدراسة الحلول التكنولوجية على أرض الواقع.

أولوية رئيسة

في هذا السياق، قال القاضي عمر المهيري نائب رئيس المحاكم، بمحاكم مركز دبي المالي العالمي: تعتبر دراسة تطبيقات التقنيات الناشئة في البيئة القضائية، أولوية رئيسة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي. وبالتزامن مع برنامج محاكم المستقبل، ستسهم المبادرة في إطلاق ابتكارات جديدة لتحويل تجربة المستخدم النهائي لخدمات المحاكم، والقطاع القانوني، والبيئة القضائية ككل.

بدوره، قال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: "تمثل مذكرة التفاهم الموقعة اليوم، مَعلماً آخر في مسيرة مؤسسة دبي للمستقبل، لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص والشركات الناشئة، وإنشاء نظام بيئي دافع للابتكار. ومن خلال الاستفادة من الابتكارات التحويلية والتقنيات الناشئة، يهدف مختبر تقنيات المحاكم إلى إحداث ثورة في النظام القضائي، ما سيؤدي إلى ترسيخ دور دبي كمدينة مستقبلية رائدة".