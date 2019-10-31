منصور بن زايد يستعرض العلاقات مع نائب رئيس وزراء سلوفينيا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس في قصر الوطن، الدكتور ميرو سيرار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية سلوفينيا والوفد المرافق له.

علاقات

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سلوفينيا في مختلف المجالات، وسبل تطويرها وتنميتها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وراشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.