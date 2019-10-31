حاكم عجمان يستقبل رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية

المصدر: عجمان - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بمكتبه في بديوان الحاكم، الدكتور طلال أبو غزالة رئيس مجموعة طلال أبو غزالة والوفد المرافق له، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة حضوره كمتحدث رئيسي في حفل تخريج الفوج الثاني من دفعة «عام التسامح» من جامعة عجمان.

ورحب سموه بالدكتور طلال أبو غزالة، منوهاً بمسيرته العلمية والعملية.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول عدد من القضايا الاقتصادية محلياً وعربياً وعالمياً، والتعاون للاستفادة من خبرات المجموعة. حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وطارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب صاحب السمو الحاكم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.