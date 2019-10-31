عمر العلماء يحضر حفل السفارة النمساوية بمناسبة اليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

حضر معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أمس حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور أندرياس ليبماه هولتمسان، سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق فيرمونت باب في أبوظبي محمد علي عمران الشامسي، مدير إدارة شؤون الدبلوماسيين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة وجمع من أبناء الجالية النمساوية المقيمة في الدولة.

وأشاد السفير النمساوي في كلمة له خلال الحفل بعلاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا والتي شهدت تطوراً في مختلف المجالات، مؤكداً حرص بلاده على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين.