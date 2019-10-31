ضاحي خلفان يطّلع على ابتكارات مدينة سامسونج الرقمية في كوريا

المصدر: دبي - البيان

قام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والوفد المرافق له الذي يزور حالياً كوريا الجنوبية، بزيارة مدينة سامسونج الرقمية في سول، واطلع خلال جولته في متحف الابتكار التابع للشركة على تاريخ ومراحل تطورها، وأحدث الأجهزة الفنية والتقنية من جميع المنتجات، بما فيها تصور الشركة للمدن الذكية المستقبلية والأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية، والوسائل التعليمية الحديثة والذكية.

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بالمستوى الرفيع للتجهيزات الحديثة لمباني المدينة الرقمية وحسن الاستقبال وأسلوب العرض المشوق.

وتضم مدينة سامسونج الرقمية في سول مراكز أبحاث وتطوير رقمية، ويعمل فيها 34 ألف فني وتقني وباحث، وهي مقامة على مساحة 1,695,000 مليون متر مربع وتضم 128 مبنى، منها 31 مختبراً تقنياً للبحث والتطوير.

مدرسة الموهوبين

كما زار معاليه وأعضاء الوفد مدرسة سول الثانوية للموهوبين، واطلعوا على تجربة رعاية الموهوبين في مجال العلوم والرياضيات، وناقش الوفد في حوار مفتوح مع مدير المدرسة وأعضاء الهيئة التدريسية مجالات رعاية الموهوبين والأساليب والأدوات والآليات المستخدمة في اكتشافهم، وقاموا بجولة ميدانية في الصفوف الدراسية للمواد العلمية ومنها مادة الفيزياء.

وتعد هذه المدرسة من المدارس المتميزة في كوريا الجنوبية لاستقطاب النخب المتميزة من الموهوبين في مجال العلوم والرياضيات، ولديها برامج خاصة لتنمية المواهب العلمية للطلاب من خلال مناهج دراسية غير تقليدية.

ويضم الوفد المرافق لمعالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي كلاً من الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور محمد مراد عبد الله، مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي لشؤون استشراف المستقبل، والعميد مهندس وليد المناعي، المدير العام لإدارة التطوير والابتكار، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والرائد عبد الله بورقيبة، وسلطان المزروعي.