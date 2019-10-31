شرطة دبي تُطلع هيئة الطرق على تجربتها في الإعلام الأمني

المصدر: دبي - البيان

استقبل العقيد فيصل عيسى القاسم مدير إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، وفداً من هيئة الطرق والمواصلات في دبي برئاسة روضة المحرزي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، وذلك بهدف الاطلاع على تجربة الإعلام الأمني في شرطة دبي.

حضر اللقاء الذي عُقد في إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي، منال إبراهيم رئيس قسم السمعة والتوثيق الإعلامي، وعدد من موظفي الإعلام الأمني، فيما ضم وفد هيئة الطرق والمواصلات إيمان طاهر نائب مدير الاتصال المؤسسي، وخليل مزهر مدير قسم التسويق الرقمي بالإنابة، ومحمد المنجي أخصائي إعلام رئيسي.

ورحّب العقيد القاسم بالوفد الضيف، وقدّم له شرحاً حول إدارة الإعلام الأمني التي تعتبر واحدة من ضمن 10 إدارات تتبع الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وتتضمن 5 أقسام هي: قسم الأخبار والنشر، وقسم البرامج التلفزيونية، وقسم الإذاعة، وقسم السمعة والتوثيق الإعلامي، وقسم التواصل الاجتماعي.

وأكد العقيد القاسم حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الدوائر الحكومية، خاصة في جوانب العمل الإعلامي، مقدماً شرحاً للوفد الضيف حول المهام التي يقوم بها كل قسم في إدارة الإعلام الأمني والواجبات التي تقع على عاتقه في إطار تحقيق الرؤية الاستراتيجية لشرطة دبي في الجانب الإعلامي، وأطلعه على الأرقام والإحصاءات الخاصة بإنجازات إدارة الإعلام الأمني سواء في الجانب الإخباري أو البرامج التلفزيونية والإذاعية والأخبار الموثقة، والتواصل الاجتماعي.

وفي ختام الزيارة، قدّمت روضة المحرزي شكرها إلى القيادة العامة لشرطة دبي لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على تجربة الإعلام الأمني، مشيدة بالمستوى المهني العالي والإنتاجات المصورة والمطبوعة لإدارة الإعلام الأمني.