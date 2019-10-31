إطلاق مجلس صحة للشباب في قطاع التمريض

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، مجلس صحة للشباب في قطاع التمريض، وهو أحد مبادرات برنامج «فخر الوطن»، الذي يهدف لاستقطاب طلاب المدارس والجامعات، وتشجيعهم على دراسة التمريض، وذلك في لقاء شارك فيه عدد من الأكاديميين، وطلاب الجامعات والمدارس وفريق فخر الوطن، والعديد من الممرضين والممرضات الإماراتيين العاملين في مختلف المنشآت الصحية في دولة الإمارات.

وقال الدكتور غاريث غودير الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»، إن تقديم رعاية صحية عالية الجودة، يعد جهداً جماعياً، يتطلب تضافر جهود الجميع من الأطباء والممرضين والفنيين والإداريين.

تأهيل

وأضاف أن الشركة تدرك أهمية تأهل الممرضين والممرضات تأهيلاً عالياً، وإكسابهم المهارات اللازمة في مختلف التخصصات الطبية، لتأدية مهامهم في المستشفيات وخدمة مجتمع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذا يوفر فرصاً ممتازة للشباب من أبناء وبنات الإمارات، للالتحاق في العمل بقطاع التمريض، باعتبار أن التمريض مهنة إنسانية نبيلة.

من جانبه، أكد راشد القبيسي نائب الرئيس التنفيذي لـ «صحة»، الحرص على تشجيع أبناء الإمارات من الجنسين على العمل في قطاع التمريض، فالتمريض مهمة إنسانية نبيلة، نتطلع لجذب أبناء الإمارات للعمل فيها، ونعمل بالتعاون مع الجهات المختصة، لرفع جودة التعليم والتطوير المهني.

مشاركة

شارك في الفعالية عدد من طلاب المدارس الثانوية، وكذلك طلاب من الكليات والجامعات التي تدرس اختصاص التمريض، مثل كلية فاطمة للعلوم الصحية، التي تمنح بكالوريوس التمريض، وكلية التمريض في جامعة الشارقة، وكليات التقنية وغيرها، بالإضافة إلى عدد من القيادات العليا في شركة صحة، والمنشآت الصحية التابعة لشركة صحة، وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة مع المهن الطبية والتمريضية.