مواطن يحقق 159 ألف درهم دخلاً شهرياً في «تسهيل»

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مواطناً يعمل في أحد مراكز «تسهيل» بإمارة دبي، نجح في تحقيق دخل شهري بلغ 159 ألف درهم، بعد أن زاد عدد المعاملات التي أدخلها خلال أحد شهور العام الجاري على 141 معاملة في اليوم الواحد، مسجلاً رصيداً قياسياً في عدد المعاملات المنجزة تجاوز 3 آلاف معاملة.

ووفقاً للرسوم المتبعة للعاملين في مراكز «تسهيل» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، فإنه يتم منح الموظف المواطن وموظف أبناء المواطنات عمولة بواقع 45 درهماً بعد إنجازه أي معاملة داخل مركز الخدمة، وبذلك فقد نجح الموظف في إنجاز أكثر من 3 آلاف و533 معاملة، بمعدل 141 معاملة يومياً، و20 معاملة في الساعة، حصل من خلالها على دخل شهري وصل إلى 159 ألف درهم.

مستقبل التوظيف

وأكدت الوزارة لـ"البيان" بأن مستقبل التوظيف خلال السنوات القادمة سيكون في مؤسسات القطاع الخاص التي توفر عددا هائلا من الفرص الواعدة والطموحة، في حين تنحصر أغلب فرص العمل المتاحة في القطاع الحكومي في وظائف محدودة، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً الاستثمار في تلك الوظائف المستهدفة بالقطاع الخاص بالمشاركة وتكامل الأدوار والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات المعنية، وهو ما تجلي اليوم بإلزام مكاتب خدمات «تسهيل» بدفع حوافز مالية للمواطنين عن كل معاملة ينجزونها.

وأضاف أن مشاركة المواطنين في سوق العمل بالقطاع الخاص، يعد هدفاً أساسياً للعديد من الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، فجاءت المبادرات الواحدة تلو الأخرى لتشجيع المواطنين وتحفيزهم على الانخراط والمشاركة الفاعلة في سوق العمل بالقطاع الخاص، فكان لمبادرة الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص الذي يدير مراكز الخدمة تسهيل بكوادر وطنية، بالغ الأثر في توفير فرص وظيفية حقيقية ومميزة للمواطنين تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، وتدفعهم نحو خوض غمار العمل في مجالات جديدة.

80 مركزاً

ووفقاً لبيانات إحصائيات الوزارة على الموقع الإلكتروني فإنه يبلغ إجمالي عدد مراكز «تسهيل» العاملة على مستوى الدولة، نحو 80 مركزاً، تعمل على تقديم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإنابة عنها، وذلك من خلال شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص وفق معايير الخدمة الحكومية المتميزة، وتحت إشراف إدارة وكوادر مواطنة، حيث تقدم تسهيل مجموعة من الخدمات الحكومية في الدولة تشمل معاملات وزارة الموارد البشرية والتوطين، والمعاملات بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والمتعلقة باستقدام العمالة المساندة، ومعاملات دائرة التنمية الاقتصادية ومعاملات هيئة الصحة والخدمات الطبية ومعاملات الهيئة الاتحادية للجمارك، كما يمكن استخدام نظام خدمات تسهيل للولوج إلى الخدمات الإلكترونية المتوفرة أو لمعرفة معلومات عن آلية التسجيل في النظام عن طريق رابط إلكتروني.

حقوق

وطالبت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الموظف المواطن بمراكز الخدمة «تسهيل» بعدم التردد في التواصل معها لتقديم شكوى أو استفسار في حالة تعرضهم لمخالفات تتمثل في التأخر في دفع الراتب أو العمولة، وعدم توزيع المعاملات بالتساوي على موظفي المركز، والخطأ في احتساب قيمة العمولة للجهات الأخرى، وطلب إدارة المركز من الموظف دفع عمولة سواء للمركز أو المندوب، أو في حال إنهاء خدمة الموظف بشكل تعسفي.

دعم التوطين

اتخذت وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال عام 2017 عدداً من الخطوات المهمة لدعم التوطين، خاصة مراكز الخدمة «تسهيل»، منها إصدار قرار تم بموجبه توطين مهنة مدخلي البيانات بنسبة 100% بجميع مراكز الخدمة، بحيث يتم حصر المهنة على الموظفين المواطنين وأبناء المواطنات القدامى فقط لجميع المعاملات المنجزة.