«توطين 360» يجتذب الطلبة بالمنح الجامعية والتدريب الميداني

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

شهدت منصات الجامعات وشركات القطاع الخاص المشاركة في «منتدى الطلبة توطين 360» الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتوطين في دورته الثامنة، واختتم فعالياته أمس بمركز المعارض في رأس الخيمة، إقبالاً لافتاً من طلبة المرحلتين الثانوية والجامعية للاستفادة من برامج المنح الجامعية والالتحاق ببرامج التدريب التي توفرها الشركات المشاركة، لتأهيلهم لسوق العمل في القطاع الخاص.

وأوضح مسؤولو منصات الجامعات المشاركة في المنتدى، أنه ساهم في استقطاب أعداد كبيرة من الطلبة المشاركين بالمنتدى للتعرف على التخصصات الدراسية وكيفية الاستفادة من المنح الجامعية لاستكمال دراستهم من خلال برامج المنح في دولة الإمارات، والالتحاق ببرامج التدريب والتأهيل الصيفي.

استقطاب

وأكد سليم شامس المحرمي رئيس قسم الأخصائيين في أكاديمية أدنوك الفنية، أن الأكاديمية تستوعب سنوياً 420 طالباً ضمن برامج متخصصة لتدريب وتأهيل الشباب الإماراتي للعمل كفنيي صيانة ومشغلي عمليات في المصانع والحقول التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، حيث يخضع الطالب للدراسة النظرية والميدانية لمدة 30 شهراً يحصل بعدها على شهادة فنية في مجال التخصص.

البعثات

واستعرض برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي في رأس الخيمة، برنامج المنح والبعثات الدراسية التي تستهدف تنمية الطاقات والقدرات الوطنية الواعدة وإعداد قادة المستقبل من خلال استقطاب الطلبة المتميزين للالتحاق بالمنح الدراسية واستكمال دراساتهم في الجامعات المتميزة وفق التصنيف المحدد ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم.

برامج وطرحت منصة أرابتك للإنشاءات 3 برامج لاستقطاب طلبة المدارس الثانوية والجامعية في تخصصات قطاع الإنشاءات ضمن البرنامج الصيفي الميداني بالتعاون مع الجامعات الإماراتية.