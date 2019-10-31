«مدني عجمان» تطلق مسرعاً حكومياً للوصول إلى صفر في وفيات الحرائق

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، المسرع الحكومي 0/‏‏3 لتحقيق النتائج المرجوة في ما يتعلق بمؤشرات وفيات الحرائق، ويأتي ذلك تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية للوصول إلى صفر من الوفيات خلال 100 يوم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وقال العميد محمد علي السويدي مدير إدارة مراكز الدفاع المدني ورئيس فريق المسرع الحكومي، إن فعاليات الحملة التوعوية سيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة وتستهدف فيها أصحاب المنازل السكنية في قطاع محددة في إمارة عجمان وبالتحديد في منطقة الجرف والحميدية والرقايب.

وذكر أن الحملة تستهدف فئة أصحاب المنازل السكنية بغرض تلاشي خطر تسرب الغاز والوقاية منه، والذي يسبب أضراراً وخيمة تؤدي إلى فقد في الأرواح وخسائر في الممتلكات.