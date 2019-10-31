افتتاح المرحلة الأولى لسوق الأسماك بمنطقة رأس الخيمة القديمة الأسبوع المقبل

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

تفتتح بلدية رأس الخيمة المرحلة الأولى لمشروع سوق الأسماك بمنطقة رأس الخيمة القديمة الأسبوع المقبل، بعد انتهاء مشروع توسعة منطقة البيع بالتجزئة ورفع كفاءة الخدمات بمنطقتي التنظيف والمزادات، ليتوافق مع النمو العمراني الذي تشهده الإمارة، والإقبال المتزايد للمستهلكين والمطاعم والفنادق على شراء الأسماك الطازجة.

وحرصت دائرة البلدية على تقسيم المشروع إلى مرحلتين بهدف عدم التأثير على حركة البيع والشراء، لتشمل المرحلة الأولى رفع كفاءة منطقة البيع من خلال توسعة المساحة الإجمالي وتحويل منصات البيع إلى الإستانلس ستيل المستوفية لجميع الاشتراطات الصحية، وملحق بها حوض غسيل وتعقيم وميزان إلكتروني لضمان كفاءة عملية الأمان الحيوي، وتحقيق مواصفات السلامة والاشتراطات الصحية المطلوبة، بالإضافة لرفع كفاءة صالة التنظيف إلى مغلقة مكيفة وفتحها على منطقة البيع بهدف ضمان الراحة للزبائن وتقديم خدمة متميزة.

مزادات

وتشمل المرحلة الثانية التي ستبدأ خلال الأسبوع المقبل بعد نقل عملية البيع للداخل، تطوير منطقة المزادات وإنزال الكميات الواردة يومياً، وتماشياً مع تلك المرحلة تواصل البلدية تطوير ورفع كفاءة مقصب المواشي والمقرر افتتاحه خلال شهر يناير المقبل، ضمن المشروع الإجمالي لتطوير السوق، والذي يتضمن تحويله إلى مقصب آلي، وتقديم الخدمات الإلكترونية الخاصة بأصحاب الذبائح بحصولهم على قسائم تحدد نوع الذبيحة وطريقة التقطيع التي يرغب بها.

ويتضمن المشروع الكلي لتطوير سوق الأسماك برأس الخيمة القديمة إحلال وحدات التكييف وتركيب وحدات جديدة لضمان راحة الزبائن، وإزالة بعض الأقسام والمرافق في المبنى القديم، وإضافة مرافق تتناسب مع احتياجات المستهلكين وتوفر تقديم الخدمة لتصبح أكثر انسيابية، بالإضافة لاستبدال ثلاجات حفظ الأسماك الحالية إلى ثلاجات حديثة للتحكم في درجة البرودة والتي تخضع لمراقبة معايرتها دورياً، لضمان جودة الأسماك المطروحة للبيع.