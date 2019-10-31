«دبي للإعلام» تعزز التوعية بالكشف المبكر عن الأمراض

المصدر: دبي - شيرين فاروق

استضاف قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام أمس بمقر القطاع بدبي مجموعة من المتخصصين من مركز ميدلاين الطبي بدبي، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة للموظفات العاملات في القطاع وتعزيز التوعية بالكشف المبكر عن الأمراض.

ويأتي ذلك ضمن شهر التوعية بسرطان الثدي، بهدف الاكتشاف المبكر للأعراض التي تصيب النساء الخاصة بالمرض، وذلك تحت شعار «كوني واعية».وشهدت الفاعلية إقبالاً كبيراً من الموظفات لإجراء الفحوصات المجانية التي شملت فحص الثدي وفحص الدم وفحص فيتامين د، وذلك للتوعية بضرورة المراجعة الطبية باستمرار، عملاً بمبدأ الوقاية خير من العلاج.

حيث قام فريق المركز بفحص دقيق للضغط والسكري وأخذ عينة الدم من الموظفات تمهيداً لتحليلها وتقديم العلاج المناسب في حالة اكتشاف أي أعراض، وذلك برعاية بليس بوتيك الزهور وصالون كلود إيلفين.

وقاية

وقال الدكتور فادي عبد القادر مدير مركز ميدلاين الطبي: إن التوعية تسهم في الاكتشاف المبكر لكل الأمراض، وخاصة السرطان، ما يرفع من نسبة الشفاء عملاً بمبدأ الوقاية خير من العلاج، منوهاً إلى أنه على جميع السيدات استغلال الفرص الذهبية التي تتيحها الدولة بالفحص المجاني الذي قد يكشف أمراضاً متنحية وغير ظاهرة، وأن هذا الأمر يحدث فعلياً.

وأضاف أن فريق عمل المركز حرص خلال مشاركته في فاعلية «كوني واعية» على تقديم كل الاستشارات في الطب التجميلي والوقائي والأسنان، إضافة إلى الفحوصات التي تم إجراؤها على الموظفات، مشيراً إلى أن هذا الأمر من أساسيات العمل كمشاركة مجتمعية فاعلية في دولة الإمارات، مثمناً التعاون المستمر مع قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام.