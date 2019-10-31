استعراض جهود الإمارات في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية بواشنطن

المصدر: واشنطن - وام

اختتمت وكالة الإمارات للفضاء مشاركتها في فعاليات الدورة الـ70 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الذي استضافته واشنطن تحت عنوان «الفضاء: قوة الماضي.. وعد المستقبل»، وخلال جلسة حوارية خاصة برؤساء وكالات الفضاء الناشئة التي أقيمت على هامش المؤتمر، تم استعراض برنامج الفضاء الوطني وجهود دولة الإمارات ودورها في تأسيس المجموعة العربية للتعاون الفضائي.

واستقطب المؤتمر وبالتزامن مع الذكرى السنوية الخمسين لصعود أول إنسان على سطح القمر قادة المنظمات والوكالات الفضائية العالمية وصناع القرار على مستوى العالم إلى جانب ممثلين عن أبرز المؤسسات والهيئات الأكاديمية والطلاب للاحتفاء بالخطوة العظيمة في تاريخ البشرية والإنجازات والشراكات الدولية في مجال استكشاف الفضاء.

وتأتي مشاركة الوكالة في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية بهدف تعزيز صلاتها مع مجتمع الفضاء الدولي ومختلف الوكالات الفضائية العالمية، إضافة إلى إبراز دور وإنجازات الدولة وأثرها في علوم الفضاء والتكنولوجيا والتأكيد على التزام الإمارات بدعم نمو قطاع الفضاء في العالم.

وكانت الوكالة قد فازت خلال المؤتمر بجائزة «التميز للتنوع في الجغرافيا والفئات العمرية والتوازن بين الجنسين» لعام 2019 المقدمة من الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية تقديراً لجهودها والتزامها في تعزيز دور الشباب والمرأة في قطاع الفضاء.

علمية متكاملة

وشارك معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء في جلسات المجلس الفضائي الدولي للتعليم من خلال جلسة تفاعلية مع الطلبة، تناول فيها التعليم الفضائي وتأسيس بنية تعليمية وعلمية متكاملة من خلال إعداد وتنمية وتأهيل الكوادر الشابة، إلى جانب مشاركة معاليه على هامش فعاليات المؤتمر في الاجتماع الخاص باستكشاف القمر، مع رؤساء وكالات الفضاء العالمية.

وعن مشاركة وكالة الإمارات للفضاء في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية.. قال معاليه «يعتبر المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية واحداً من أهم الفعاليات الدولية في قطاع الفضاء وهو فرصة ثمينة لتبادل المعارف والخبرات مع مجتمع الفضاء العالمي، بالإضافة لكونه منصة عالمية استطعنا من خلالها عرض آخر تطورات قطاع الفضاء الوطني ومشاريعه المستقبلية إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك مع وكالات الفضاء حول العالم».

وأضاف: فخورون بفوزنا بجائزة «التميز للتنوع في الجغرافيا والفئات العمرية والتوازن بين الجنسين» التي تعد شهادة واضحة على الحضور المتنامي لدولة الإمارات في مجتمع الفضاء العالمي ونتطلع قدماً لاستضافة الدورة الـ71 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في دبي خلال العام المقبل.

ابتكار

وشاركت وكالة الإمارات للفضاء للسنة الثانية على التوالي في «مؤتمر جيل الفضاء» المصاحب للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية بصفتها أحد الرعاة له، إضافة لرعايتها وتنظيمها لورشة عمل عن «الحاجة للابتكار في مهمات استكشاف المريخ» حيث شارك في الورشة طلبة ومهنيون من عشر دول.

وقدم فريق من مهندسي وكالة الإمارات للفضاء 14 ورقة أكاديمية بحثية تسلط الضوء على تجارب قطاع الفضاء الوطني، كما شارك الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة في عدد من الفعاليات المقامة خلال المؤتمر، حيث ألقى كلمة خلال الجلسة الأولى أمام أعضاء البرلمان المشاركين في فعاليات المؤتمر تناول فيها برنامج الإمارات الفضائي الطموح وآخر مستجدات قطاع الفضاء الوطني ومشاريعه المستقبلية، بالإضافة لمشاركته في الجلسة الحوارية الخاصة برؤساء وكالات الفضاء الناشئة التي أقيمت على هامش المؤتمر، واستعرض خلالها برنامج الفضاء الوطني وجهود دولة الإمارات ودورها في تأسيس المجموعة العربية للتعاون الفضائي.

التزام

وقال الأحبابي: «إن مشاركة وكالة الإمارات للفضاء في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2019 تعكس التزامنا بدعم نمو قطاع الفضاء في العالم وتعزيز وتطوير علوم الفضاء والتعاون مع الشركاء الدوليين لتبادل الخبرات والمعارف، وهو فرصة سنتمكن من خلالها من مشاركة تجربتنا مع خبراء وصناع قرار دوليين».

وأضاف: «استطعنا من خلال المشاركة في المؤتمر تسليط الضوء على الدور الكبير الذي يلعبه قطاع الفضاء الإماراتي عالمياً، من خلال إنجازاته ونموه المتسارع وكفاءاته الوطنية، بالإضافة إلى دوره في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية ونتطلع لمناقشة هذه المواضيع في الدورة الـ71 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في دبي خلال العام المقبل».

وزار منصة وكالة الإمارات للفضاء في المعرض المصاحب للمؤتمر عدد من كبار الشخصيات ورؤساء الوكالات الفضائية العالمية، حيث اطلعوا على آخر مستجدات القطاع الوطني وإنجازاته وخططه ومشاريعه المستقبلية، وأثنوا على المكانة الريادية الكبيرة التي وصل إليها قطاع الفضاء الإماراتي خلال هذه الفترة القياسية.