بلدية دبي لـ «البيان»: التصاريح الذكية لعربات بيع الأغذية عبر «فودووتش»

المصدر: دبي - وائل نعيم

أكدت بلدية دبي أن إصدار التصاريح الذكية لعربات بيع الأغذية يتم من خلال منصة معلومات السلامة الغذائية والتغذية «فودووتش»، بحيث لا يتم التصريح لأي مؤسسة غذائية في حال لم تستوفِ المؤسسة المرخصة لاشتراطات السلامة الغذائية، وأن تكون حاصلة على تقييم عالٍ لمستوى الوضع الصحي والالتزام باشتراطات السلامة الغذائية.

وقالت إيمان البستكي مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي لـ«البيان»: يتم التصريح لعربات الأغذية المتنقلة خلال الفعاليات والأنشطة الرسمية لمدة لا تزيد على شهر للمؤسسات الغذائية المرخصة بإمارة دبي والتي ترغب بممارسة نشاط عربة بيع أغذية في تلك الفعاليات.

شروط صحية

وتابعت: من أهم الشروط الصحية للعربة المتنقلة في الفعاليات والأنشطة الرسمية: أن تكون مساحة منطقة مطبخ العربة مناسبة للأنشطة المصرح لها ويتم تقديم مخطط ديكوري مفصل للعربة، موضحاً عليها كل الأنشطة والمعدات مع قائمة الطعام المراد تقديمها في العربة.

وأضافت: يجب أن تكون الأرضيات والجدران والأسقف مصنوعة من مادة ملساء سهلة التنظيف غير ماصة للماء، مقاومة للحريق ذات لون فاتح وغير سامة وليس بها تشققات، إضافة إلى توفير تهوية وإضاءة مناسبتين، وتوفير مصدر مناسب للمياه وتصريفها حسب الشروط الصحية. كذلك توفير حوض غسيل مزدوج من «الستانلس ستيل» للمعدات الصغيرة بحيث تكون قريبة من منطقة التحضير، وتوفير حوض غسيل للأيدي من «الستنالس ستيل» مزود بالماء الساخن والبارد مثبت عليه صابون سائل ومحارم تنشيف.

كما يجب توفير أماكن ومعدات كافية ومناسبة لتخزين المواد الغذائية الخام بصورة صحية حسب نوعها «مبردة، مجمدة أو جافة»، وتوفير أماكن كافية ومناسبة لتخزين مواد التعبئة والتغليف التي تستخدم لمرة واحدة.

كذلك يجب أن توزع المعدات داخل العربة بحيث يتم فصل العمليات المختلفة لمنع التلوث التبادلي، ولا يسمح بتحضير المواد الخام وإذابة اللحوم، والدواجن والأسماك في العربة المتنقلة، ويجب أن لا يزيد النشاط داخل العربة عن عملية التسخين والشواء والقلي البسيطة المخصصة للوجبات الجاهزة كالبرجر والنقانق والبطاطس المقلية وغيرها، ولا يسمح بتنظيف وغسل الخضار والفواكه في العربة المتنقلة ويجب توريدها جاهزة للاستخدام «منظفة ومعقمة ومحفوظة في عبوات نظيفة» من مورد مرخص ومعتمد تفادياً للتلوث التبادلي ويتم نقلها إلى العربة المتنقلة بواسطة مركبات نقل أغذية معتمدة.

شروط تشغيلية

وذكرت إيمان البستكي أن الشروط التشغيلية للعربة المتنقلة تتمثل في: أن لا يتم ممارسة النشاط في العربة المتنقلة قبل الحصول على تصريح مؤقت لكل فعالية من إدارة سلامة الغذاء، ويجب الحصول على موافقة مسبقة رسمية من الجهة الراعية للفعالية، وتحديد موقع العربة في الفعالية. ويمنع منعاً باتاً تجول العربة بغرض تقديم الأغذية وبيعها في شوارع دبي.

كما يجب حصول العاملين على تدريب صحي على أساسيات سلامة الغذاء وبطاقة صحة مهنية سارية المفعول، وأن يكون المشرف الصحي (PIC) موجوداً في العربة المتنقلة، إلى جانب أن تكون الأغذية المغلفة المعروضة في العربة مسجلة ومعتمدة لدى بلدية دبي، ويمنع بيع الأغذية خارج نطاق الفعالية المصرح لها.

منصة

تعتبر منصة «فودووتش» بمثابة الرابط لكل الشركاء، والمنتجات، والعمليات من خلال شبكة رقمية موثوقة تسهل انسيابية الأعمال والأنشطة بين كل الشركاء، مما يقلل التكاليف عبر تفادي تكرار العديد من العمليات وتسجيل كل البيانات المطلوبة في منصة موحدة.