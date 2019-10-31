مشاركون في مؤتمر عجمان للتخطيط العمراني: المعلومات الجغرافية القلب النابض للمدن الذكية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أجمع مشاركون في فعاليات مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني التاسع، والذي تنظمه دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تحت شعار «نحو مدن جيومكانية» على أهمية نظم المعلومات الجغرافية في تخطيط المدن الذكية المستقبلية وفي تطوير الخدمات وإسعاد السكان، مؤكدين أن نظم المعلومات الجغرافية القلب النابض للمدن الذكية المستقبلية.

كما أوصى المشاركون في ختام جلسات المؤتمر أمس بضرورة التعاون والتواصل المستمر مع الجهات الأكاديمية والجمعيات الجغرافية والتخطيطية للاستفادة من الكوادر الطلابية، ودعم البحوث والدراسات التي تخدم إمارة عجمان، بالإضافة لمشاركة الكادر الأكاديمي في مبادرات ومشاريع الدائرة لتبادل الخبرات، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والأكاديمية.

تخطيط المدن

وأكد عبد الرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن المؤتمر خرج بتوصيات تستفيد منها بلديات الدولة والدوائر المعنية بنظم المعلومات الجغرافية، في مجالات تخطيط المدن المستقبلية، لافتاً إلى الفرصة التي أتاحها المؤتمر للعاملين في مجال نظم المعلومات الجغرافية في تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العالمية في كيفية توظيف الجيومكانية في تطوير الخدمات للمجتمع.

من جانبها، شددت المهندسة نادية مسلم النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة تطوير البنية التحتية، على أهمية مؤتمر التخطيط العمراني التاسع في تسليط الضوء حول أهمية نظم المعلومات الجغرافية وكيفية الاستفادة من المعلومات والبيانات الجيومكانية في تخطيط مدن المستقبل الذكية، وفي تحقيق السعادة للسكان، مشيرة إلى أن المعلومات الجيومكانية تعد القلب النابض للمدن الذكية لارتكاز الخدمات وتطويرها عليها.

وطالبت بأهمية توحيد التشريعات والقوانين الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية على مستوى الدولة وإيجاد منظومة موحدة للمعلومات الجغرافية وأهمية إعداد كوادر بشرية تعمل في مجال نظم المعلومات الجغرافية وتدريبهم، وإنشاء مركز وطني للبيانات الجيومكانية في الدولة.

من جهتها، قالت دينا أحمد فارس، مديرة إدارة الخدمات الرقمية، بحكومة عجمان الرقمية: أهمية نظم المعلومات الجغرافية تكمن في حاجة التخطيط الاقتصادي والحضري والنقل العام وكيفية الوصول إلى المتعاملين في مواقعهم الجغرافية، بتوفير الخدمات إليهم وفق رؤية القيادة الرشيدة في الدولة، مؤكدة بأن هذا الأمر يتطلب وجود معلومات جغرافية تمكن من رسم المسار الخاص بتوفير الخدمات.

بترول المستقبل

من جانبه، أفاد المهندس محمد أحمد بن عمير بأن مؤتمر التخطيط العمراني التاسع أتاح الفرصة للاطلاع على افضل الممارسات الدولية في مجالات الجيومكانية، والتي أصبحت بمثابة بترول المستقبل في اتخاذ القرارات بشأن التخطيط العام في المدن الذكية، لافتاً بأن أهمية نظم المعلومات الجغرافية تساهم في رسم خطط دقيقة في مجال تطوير الخدمات المقدمة لسكان المدن.

وفي السياق نفسه، أكد المقدم أحمد محمد الرميثي، رئيس قسم الأنظمة المرورية والتحكم في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أهمية نظم المعلومات الجغرافية في تحقيق الأمان والسلامة لكافة أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن المعلومات الجغرافية تعزز مسيرة الأمن وهي من العناصر المساعدة في الحد من الجريمة وتساهم في الحركة المرورية وأمن المدن العام.