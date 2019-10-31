بلدية أبوظبي تصادر 1058 مستحضراً تجميلياً منتهية الصلاحية

المصدر: أبوظبي - البيان

صادرت بلدية مدينة أبوظبي، متمثلةً بإدارة الصحة العامة، ما يقارب 1058 منتجاً منتهي الصلاحية وغير مستوفٍ للاشتراطات الصحية، عقب تلقيها بلاغاً من سيدة كانت تتردد على محل خاص ببيع مستحضرات التجميل يفيد بوجود غش تجاري لمواد منتهية الصلاحية، يتم تداولها وبيعها بأسعار مخفضة للزبائن بعد إخفاء تواريخ الصلاحية ووضع تواريخ جديدة.

وعلى الفور، وجّهت بلدية مدينة أبوظبي مفتشيها إلى الموقع المذكور في البلاغ، حيث تم بالفعل ضبط المواد المنتهية الصلاحية ومصادرتها جميعاً لإتلافها.

وأكدت إدارة الصحة العامة أن صحة أفراد المجتمع خط أحمر، وأن مثل هذه المواد التي يتم ترويجها وبيعها للأفراد بأسعار بخسة من المؤكد ستشكّل ضرراً وتأثيراً سلبياً في صحتهم.

تفتيش دوري

وأشارت إلى أن بلدية مدينة أبوظبي تنفّذ زيارات لمثل هذه المنشآت والتفتيش بشكل دوري ومستمر، لافتةً إلى أن هناك أيضاً حملات تفتيشية مسائية وفي أيام العطلات الأسبوعية والرسمية وما قبل المناسبات كالأعياد الرسمية وغيرها، نظراً إلى زيادة الممارسات المخالفة من بعض أصحاب هذه الأنشطة، واستغلال حاجة الناس وإقبالهم خلال هذه الفترات على شراء المنتجات الخاصة بالتجميل.

وتدعو إدارة الصحة في البلدية أفراد المجتمع كافة إلى التعاون مع البلدية، وعدم التردد في الإبلاغ عن كل ما يلاحظونه من مخالفات أو ممارسات لأصحاب المحال التجارية من شأنها التأثير بشكل مباشر وإلحاق الضرر بصحتهم، وذلك عن طريق التواصل عبر بوابة حكومة أبوظبي 800555، مؤكداً أن البلدية على استعداد دائم على مدار الساعة للرد على أي شكاوى والتعامل معها بجدية وحزم وسرعة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية أفراد المجتمع والحفاظ على سلامتهم.