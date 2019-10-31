بلدية الشارقة تخصص موقعاً لحفظ أغراض الصيادين

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد محمد علي الكعبي رئيس قسم نظافة المدينة في بلدية الشارقة خلال مداخلة له عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة، أمس، رداً على أحد الصيادين من أصحاب القوارب ويمتلك 200 قرقور، أن البلدية سلمت الصيادين ملصقات تفيد بضرورة إزالة كافة القراقير، وفي حال عدم الإزالة سوف يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية، وبالتالي تحرير المخالفات ضدهم. وبين أن البلدية خصصت موقعاً لحفظ أغراض الصيادين.

وقال إن هناك مشروعاً لتطوير الكورنيش في الموقع الحالي الذي يحتفظ فيه الصيادون بأمتعتهم، وذلك من خلال الربط بين منطقة قلب الشارقة إلى منطقة سوق الجبيل، ما يخدم شريحة كبيرة من الرياضيين، ويشكل ملمحاً جمالياً في الموقع الحالي الذي يحتفظ فيه الصيادون بالقراقير، لافتاً إلى أن الموقع حالياً عبارة عن مشوّهات للمنظر العام، إضافة إلى التخزين العشوائي ولا يوجد معيار للسلامة في حال حدوث الحرائق.

وقال: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، واضحة بضرورة التيسير على الصيادين بهدف الحفاظ على المهنة من الاندثار، وأن المشروع الذي سوف يتم إنشاؤه في تلك المنطقة سوف يخدم الكثير من المواطنين، وأنه يجب على الجمعية التواصل مع كافة الصيادين وإعلامهم عن نتيجة اللقاء الذي تم مع أفراد البلدية والمهندس المشرف على المشروع، لافتاً إلى أنه تم منحهم مهلة كافية لإزالة أغراضهم.