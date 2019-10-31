ملتقى يناقش مستجدات البرنامج النووي السلمي الإماراتي

المصدر: أبوظبي - البيان

استضافت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية «ملتقى الشركاء» الذي عقد في أبوظبي بحضور ممثلي أكثر من 30 مؤسسة حكومية من مختلف مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للتعرف على آخر مستجدات البرنامج النووي السلمي الإماراتي، بالإضافة إلى الاستعدادات التشغيلية لأولى محطات مشروع براكة للطاقة النووية الجاري تطويره في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

ووفّر الملتقى الفرصة للتواصل مع الشركاء الذين اطلعوا على التقدم الحاصل في العمليات الإنشائية والاختبارات في محطات براكة للطاقة النووية، قبل إتاحة المجال أمام الاستفسارات وتقديم الإجابات من قبل ممثلي المؤسسة.

وتلتزم المؤسسة بتطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة والأمن، بينما تواصل المؤسسة التنسيق والتعاون الوثيق مع الشركاء من أجل تحقيق هذا الهدف.

يذكر أن الأعمال الإنشائية تتقدم بثبات في محطات براكة للطاقة النووية السلمية، حيث وصلت النسبة الكلية للإنجاز في المحطات الأربع إلى أكثر من 93%، فقد وصلت نسبة الإنجاز في المحطة الرابعة إلى 82%، والثالثة إلى 91% والثانية إلى 95%، بينما تتواصل عمليات الاختبار والاستعدادات التشغيلية في المحطة الأولى بعد اكتمال الأعمال الإنشائية فيها، وذلك في انتظار الحصول على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.