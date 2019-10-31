«صحة أبوظبي» تعزز التعاون مع 7 مؤسسات رعاية في أمريكا

المصدر: أبوظبي ـ البيان

عززت دائرة الصحة ـ أبوظبي علاقات التعاون التي تجمعها بـ 7 مؤسسات رعاية صحية رائدة في الولايات المتحدة الأمريكية عبر توقيع اتفاقيات تعاون مشترك هدفت إلى تفعيل العلاقة التي تجمع الطرفين للارتقاء بتجربة المرضى الإماراتيين الموفدين إليها وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، بالإضافة إلى تعزيز فرص تبادل الخبرات.

وجاء توقيع هذه الاتفاقيات ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي حالياً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف الاطلاع على آخر المستجدات والتحسينات الهادفة إلى تعزيز منظومة العلاج في الخارج والتعاون المشترك بين الدائرة ومؤسسات الرعاية الصحية الأمريكية.

وخلال الزيارة تم توقيع اتفاقيات تعاون مع كل من مستشفى جورج تاون مد ستار، مركز مونتفيوري الطبي، مستشفى نيشن وايد للأطفال، مستشفى سيدار سيناي، معهد بال اورثوبدك للعظام والعمود الفقري، مستشفى جامعة كاليفورنيا - لوس أنجليس، ومستشفى جامعة بنسلفانيا. وأكد الهاملي على أن الارتقاء بتجربة المرضى الموفدين للعلاج في الخارج وضمان حصولهم على جودة الرعاية الصحية، وفي ظل الجـــهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف، تســعى الدائرة لعقد شراكات مع مــزودي الرعاية الصـــحية خــارج الدولة.