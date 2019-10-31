شرطة الشارقة تناقش أداء مراكز إسعاد المتعاملين

المصدر: الشارقة - البيان

تـرأس اللواء ســـيف الزري الشامسي قائد عام شرطــة الشارقة، اجتماع مديري مراكز إسعاد المتعامــلين بشرطة الشارقة، والذي عُقد بقاعة حميد سيف بمقر القيادة، حـيث بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها متابعة أداء مراكز إسعاد المتعاملين على مستــوى القيادة العامــة لشرطــة الشارقــة، ومناقشــة نتائــج تقييــم مجلــس الـوزراء لمراكز إسعــاد المتعاملين، بهدف تطوير المؤشــرات الاستراتيجيـة لقياس مستوى إسعــاد المتعاملــين، وضمان تقديم كــل الخدمات الإدارية وفق معايير الجــودة والشفافية، والعمل على مواءمة خطط الدولة وسياساتهــا وتشريعاتهــا لتعزيز جودة الحياة في المجتمع، مــع الأخــذ بعين الاعتبار تطبيق معايير منظومة الأداء الحكومي المتميز، وتحقيق أهداف الخطـة الاستراتيجية لوزارة الداخلية فــي تعزيز سعادة المتعاملين بالخدمات المقدمة.