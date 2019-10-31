جائزة الشيخة لطيفة لإبداعات الطفولة تكرم فائزي المسابقات الدينية

المصدر: دبي - وام

كرمت جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة كوكبة من الفائزين في محور حفظ وتجويد القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والدراسات والبحوث الدينية للموسم الـ 21 للعام 2019 إلى جانب أعضاء لجان التحكيم.

وأشارت أمينة الدبوس السويدي المدير التنفيذي للجائزة إلى أن تكريم الفائزين والفائزات وأعضاء لجان التحكيم في هذه المسابقات يؤكد حرص جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، انسجاماً مع التوجيهات العليا على تحفيز وتشجيع الإبداع والاهتمام بالقرآن الكريم وتعاليم السنة النبوية الشريفة، وتزويد الأطفال والشباب بالقيم الإسلامية السمحة.

ولفتت إلى أن عدد الفائزين والفائزات في هذه المسابقات على المستوى المحلي بلغ 37 فائزاً وفائزة، حيث شارك في المحور الديني مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطفال والشباب والفتيات من مختلف الإمارات.