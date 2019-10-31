شرطة عجمان الأولى عالمياً في «رعاية ضحايا الجرائم»

المصدر: عجمان - البيان

فازت القيادة العامة لشرطة عجمان، بجائزة عالمية منحتها الجمعية الدولية لقادة الشرطة «IACP» في حفل أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية لتكريم الفائزين في الجائزة من مؤسسات الأمن والاستراتيجية والمفوضين والمحققين والمهنيين العاملين في مجال تطبيق القانون وحفظ الأمن على مستوى العالم.

وحصدت شرطة عجمان المركز الأول في جائزة «رعاية ضحايا الجرائم»، وتسلمها الملازم خليفة مصبح الكعبي بتمثيل من القيادة العامة لشرطة عجمان، لتضاف إلى سلسلة الجوائز العالمية التي تحصدها القيادة في مسيرتها نحو التميز والريادة.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان: إن فوز القيادة في جائزة جمعية قادة الشرطة الدولية، جاء ثمرةً للجهود التي تبذلها في إطار سعيها لتحقيق رؤية دولة الإمارات، مؤكداً حرص شرطة عجمان على الاهتمام بالقضايا المجتمعية، وجعل ضحايا الجرائم في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، من خلال تعزيز دور الشرطة المجتمعية ومركز الدعم الاجتماعي في استقبال ضحايا الجرائم من قبل مختصين في المجال، وتقديم الدعم الكامل بمهنية وحرفية وسرية تامة بما يضمن مساعدتهم في تجاوز الأثر الصحي والنفسي الناجم عن الجريمة.

وأهدى قائد عام شرطة عجمان هذا الفوز المرموق إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية، وقيادة الدولة الرشيدة التي دأبت على تقديم الدعم الكامل للقيادات الشرطية لتعزيز سمعة وصورة دولة الإمارات الأمنية إقليمياً وعالمياً