اختتام «السلائف الكيميائية» لمفتشي الجمارك

المصدر: دبي - البيان

اختتم مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، دورة «السلائف الكيميائيّة» التي نظمها بالتعاون مع جمارك دبي، بحضور العقيد عبد الله الخياط، مدير المركز، وعبد الله العِرة مدير أول تدريب المفتشين بجمارك دبي، والمقدم خولة عبيد بوسمرة رئيسة قسم مراقبة السلائف الكيميائية في شرطة دبي، وبمشاركة 17 مفتشاً ومفتشة.

وقال العقيد عبد الله الخياط، إن الدورة تأتي في إطار حرص شرطة دبي على نشر التجارب المهنية والميدانية والمعرفية بين كافة موظفي المؤسسات والدوائر الحكومية، وكذلك الخاصة، حتى يدرك الجميع، كل حسب اختصاصه، خطورة المخدرات، وسبل مكافحتها والقضاء عليها.

وأكد العقيد الخياط، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تسخر طاقاتها لمكافحة هذه الآفة، ومنع وصولها لأفراد المجتمع، وخاصة الشباب، موضحاً أن هذه الدورة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.