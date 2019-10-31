شرطة دبي تبحث احتياجات أصحاب الهمم من أبناء موظفي «العمليات»

المصدر: دبي ـ البيان

استقبل اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، أولياء أمور أصحاب الهمم في قطاع العمليات بحضور العميد أحمد شهيل، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والمقدم الدكتور سعود فيصل، رئيس مجلس أصحاب الهمم، وذلك في إطار حرص شرطة دبي على تمكين أصحاب الهمم وبحث احتياجاتهم بما يذلل العقبات أمامهم ويحقق دمجهم في المجتمع.

وقال اللواء الغيثي إن هذه البادرة تأتي تفعيلاً للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتحقيقاً لمبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع»، الهادفة لتحويل إمارة دبي لبيئة صديقة لأصحاب الهمم بحلول 2020، وفي إطار تنفيذ توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالتواصل مع الموظفين ممن لديهم أبناء من أصحاب الهمم، وتوفير بيئة ملائمة لهم لتمكينهم في المجتمع.