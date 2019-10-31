اجتماع لمجلس التميز المؤسسي بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، الاجتماع الدوري لمجلس التميز المؤسسي في شرطة دبي، الذي أقيم في قاعة الديلي بريف في مركز شرطة القصيص، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط.

واستعرض النقيب إبراهيم أهلي، رئيس قسم متابعة مشاريع التميز في الإدارة العامة للتميز والريادة، التحديثات التي طرأت على دليل جائزة برنامج دبي للتميز الحكومي، بالإضافة إلى معايير النخبة التي تتضمن الرشاقة المؤسسية، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والشراكات.