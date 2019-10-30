خادم الحرمين الشريفين يستقبل عبدالله بن زايد

المصدر: وام

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي .

جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لخادم الحرمين الشريفين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم للمملكة العربية السعودية الشقيقة دوام التقدم والرخاء والاستقرار.

من جانبه حمل خادم الحرمين الشريفين سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان متمنياً لهم دوام الصحة والسعادة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.



حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ومعالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

كما حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية .



