محمد بن زايد يستقبل رئيس شركة "رايثيون" الأمريكية

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، في قصر البحر، الدكتور توماس كينيدي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة "رايثيون" الأمريكية المتخصصة في صناعات الأنظمة الدفاعية المتطورة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء إمكانات تنمية التعاون وفرصه بين شركة "رايثيون" ونظيراتها من الشركات المتخصصة والمؤسسات المعنية بهذا القطاع الحيوي الهام في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يخدم تعزيز وتطوير صناعاتها الوطنية.

حضر اللقاء، الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.