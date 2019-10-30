الإعصار كيار يتحول إلى الدرجة الأولى ويحوّل اتجاهه إلى الجنوب الغربي

المصدر: أبوظبي ـ البيان:

أكد المركز الوطني للأرصاد حول آخر مستجدات الحالة المدارية «كيار» في بحر العرب أن الإعصار المداري من الدرجة الأولى يتحرك حاليا في غرب بحر العرب وموقعه عند خط عرض 19.5 درجة شمالاً وخط طول 61.9 درجة شرقاً بسرعة 8 كم/س، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 135 - 145 كم/س يصاحبه سحب ركامية ممطرة، كما تظهر صور الأقمار الاصطناعية تشكّل منخفض مداري جديد في جنوب السواحل الهندية.

ويتوقع المركز الوطني أن يستمر الإعصار المداري بالتحرك جنوب غرب باتجاه جنوب غرب بحر العرب، حيث يتراجع إلى عاصفة مدارية خلال الـ 48 ساعة القادمة، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 80 ـ 110 كم/س.

وحول مدى تأثر الدولة بالحالة المدارية «كيار» أشار المركز الوطني إلى أن تأثيرها يتمثل في اضطراب البحر في الساحل الشرقي للدولة خلال يومي الأربعاء والخميس، ويغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي فترة المد العالي.

من جانبها أشارت الأرصاد العمانية إلى بدء انتشار وتدفق السحب الممطرة وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظة جنوب الشرقية كما تنتشر وتتكثف السحب على محافظة مسقط وأجزاء من محافظتي شمال الشرقية والداخلية

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في عمان إن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة أظهرت تمركز الإعصار المداري «كيار» وسط غرب بحر العرب اليوم الأربعاء ويصنف حاليا إعصار من الدرجة الأولى وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز 45 ـ 82 عقدة، ويبعد حاليا عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة 440 كيلومتر.

كما تشير التحاليل إلى استمرار تحرك «كيار» باتجاه الغرب إلى جنوب غرب محاذيا لسواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار خلال الـ 24 ساعة القادمة مع تراجع تصنيفه تدريجيا، ويبعد مركزه عن (رأس مدركه) ما بين 150 ـ 250 كيلومتر عند اقترابه، مع استبعاد عبوره سواحل السلطنة.

فيما يستمر تدفق السحب المصحوبة بأمطار متفرقة ورعدية أحيانا ورياح نشطة على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وقد تمتد على أجزاء من محافظتي مسقط وظفار، كما يستمر البحر هائج الموج على السواحل العمانية ويصل أقصى ارتفاع للموج من 6 ـ 8 أمتار مع استمرار امتداد مياه البحر على المناطق الساحلية المنخفضة بالتزامن مع أوقات المد العالي.

واشارت الأرصاد العمانية إلى بداية انحراف الإعصار المداري «كيار» باتجاه الجنوب الغربي ومن المحتمل أن يستمر في حركته محاذيا لسواحل محافظتي الوسطى وظفار.

وفيما يتعلق بالحالة المدارية الجديدة أشارت الأرصاد العمانية إلى تشكل منخفض مداري آخر جنوب شرق بحر العرب بسرعة رياح حول المركز (17-27) عقدة ويتمركز حاليا على خط عرض 6.5 شمالا وخط طول 76.2 شرقا، تبعد عن سواحل السلطنة ما يقارب 2500 كيلومتر مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تأثير من الحالة المدارية الجديدة على السلطنة خلال 5 أيام القادمة