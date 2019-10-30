محمد بن راشد يدعو إلى رفع علم الإمارات يوم 3 نوفمبر الساعة 11 صباحا

المصدر: البيان الإلكتروني

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم جميع المؤسسات والوزارات والهيئات والمدارس لرفع علم الإمارات يوم 3 نوفمبر الساعة 11 صباحا .

وقال سموه في حسابه على تويتر " الإخوة والأخوات..يحتفل شعب الامارات في 3 نوفمبر برمز اتحاده ووحدته وسيادته..نحتفل بعلم دولة الامارات ... أدعو جميع مؤسساتنا ووزاراتنا وهيئاتنا ومدارسنا لرفعه في الساعة 11 صباحا في ذلك اليوم .. نرفعه معا تعبيراً عن مصيرنا الواحد وانتمائنا الخالد لدولة الامارات العربية المتحدة".

#محمد_بن_راشد:الإخوة والأخوات.يحتفل شعب الامارات في ٣ نوفمبر برمز اتحاده ووحدته وسيادته.نحتفل بعلم دولة الامارات.أدعو جميع مؤسساتنا ووزاراتنا وهيئاتنا ومدارسنا لرفعه في الساعة 11 صباحا في ذلك اليوم.نرفعه معا تعبيراً عن مصيرنا الواحد وانتمائنا الخالد لدولة الامارات العربية المتحدة pic.twitter.com/2TFoqKRTFg — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 30, 2019