بالفيديو.. تأثر عدد من المنازل في كلباء بمياه البحر وإيواء السكان

المصدر: كلباء - عائشة الكعبي

تأثرت عدد من المنازل المطلة على سواحل بحر عمان، في مدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة، بسبب دخول مياه البحر إليها جراء تأثيرات الإعصار المداري "كيار"، حيث سارعت الجهات المعنية بالمدينة بإخلاء السكان وإيوائهم في مناطق آمنة، وتقديم الدعم اللوجستي للأسر التي تأثرت بسبب وصول مياه البحر، حيث قامت لجنة الأزمات والكوارث، بحصر المنازل المتضررة في مناطق البردي والقادسية والنغالة وخور كلباء، وتقديم الدعم اللازم للمتأثرين على مدار الساعة.