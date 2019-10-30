«الاتحاد للطيران» و«كليفلاند كلينك أبوظبي» يتعاونان في دعم السياحة العلاجية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وقعت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، اتفاقية تعاون تعد الأولى من نوعها في المنطقة بين شركة طيران ومزود خدمة طبية، حيث تقوم بموجبها الجهتان بالترويج لأبوظبي كوجهة بارزة للسياحة العلاجية.

وفي إطار الاتفاقية ستوفر الاتحاد باقات سفر متكاملة مخصصة للسياحة العلاجية في الأسواق الرئيسية حول العالم، تشمل حجز الرحلات والإقامة والعلاج الطبي في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «بصفتنا شركة طيران توفر خدمات متخصصة للمسافرين الذين يعانون ظروفًا صحية قائمة مسبقًا، تشمل خدمة الممرضة على متن الطائرة، يأتي التعاون مع مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، مزود الخدمات الطبية المرموقة، كتطور طبيعي لتلك الخدمات وخطوة جديدة تضاف إلى الخيارات الواسعة التي نوفرها لضيوفنا الذين يتطلعون للحصول على باقات سفر علاجي متميزة.

وجدير بالذكر أن أبوظبي شهدت استثمارات عالمية مهمة لتعزيز الخدمات الطبية التي توفرها، ويسعدنا أن نقوم بدورنا في المساهمة بإتاحة تلك الرعاية الطبية عالمية المستوى على أوسع نطاق».

خطوة

وتأتي خطوة الإعلان عن التعاون في مجال السفر العلاجي، في إطار الدعم الذي توفره كلتا الشركتين، لاستراتيجية أبوظبي الأوسع التي تم الإعلان عنها في وقت مبكر من هذا العام من قبل دائرة الصحة ودائرة السياحة والثقافة في أبوظبي، وتهدف إلى جعل أبوظبي مركزًا رائدًا للسياحة العلاجية.

بدوره، قال الدكتور راكيش سوري، الرئيس التنفيذي في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»: «يسرّنا توقيع هذه الاتفاقية مع الاتحاد للطيران، كونها شركة تعكس التزامنا في الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والجودة في جميع الأوقات، سيسهم هذا التعاون في تعزيز إمكانية الحصول على الرعاية الطبية التي نقدّمها أمام شريحة أكبر من المرضى من خارج الدولة وعائلاتهم».

وأفادت الدكتورة ناديا بستكي، نائب الرئيس لشؤون الخدمات الطبية في مجموعة الاتحاد للطيران، بالقول: «تشهد هذه الاتفاقية تعاون اثنتين من المؤسسات المرموقة في الإمارات، للترويج لأبوظبي بصفتها وجهة بارزة على صعيد السياحة العلاجية. وتتفق تطلعات كل من الاتحاد ومستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» في توفير تجربة لا مثيل لها لعملائهما كل في مجاله.

أسطول

ولا شك في أنه من خلال أسطول طائرات الاتحاد للطيران الذي يضم أكثر من 108 طائرات، يخدم وجهات امتداد العالم، ستتمكن الشركة من إتاحة خدمات الرعاية الطبية للحالات المعقدة والحرجة التي يوفرها مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» أمام المزيد من الوجهات، معززة بذلك اسم أبوظبي كمركز عالمي للسياحة العلاجية».