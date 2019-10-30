حميد النعيمي: الإمارات منارة الباحثين عن التطوير

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلع لرؤية عالم أفضل وضمان مستقبل زاهر للجميع، وأن دولتنا أصبحت منارة تجمع تحت ظلها الباحثين عن التطوير من العالم بأسره».

جاء ذلك خلال افتتاح سموه لفعاليات الدورة الـ 9 لمؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني الذي تنظمه دائرة البلدية والتخطيط في عجمان تحت شعار «نحو مدن جيومكانية» صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في مركز الإمارات للضيافة بمشاركة 35 من الخبراء والمختصين العالميين في موضوع تطوير المدن وخبراء التنمية المستدامة وتخطيط المدن وأصحاب النظريات والأكاديميين من كافة أنحاء العالم.

الحلول التقنية

وأعرب صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عن سعادته باستضافة الإمارة لكبار القامات والمختصين الذين سيجتمعون تحت سقف واحد لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وتقديم ومناقشة أفضل ممارسات نظم المعلومات الجغرافية في المدن والتنبؤ بمستقبل تقنيات نظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة لمناقشة الحلول التقنية المكانية التي تدعم المدن الذكية والذكاء الاصطناعي.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان: «أن عنوان المؤتمر يسعى لتحقيق رؤية إمارة عجمان، والتي تركز على إيجاد مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد، وعلى استخدامات نظم المعلومات الجغرافية في عمليات اتخاذ القرار المرتبطة بتطوير وتحسين المدن».

وأضاف سموه: «أن الإمارة تفخر باحتضانها لهذا الحدث الذي يشكل نقلة نوعية ويضيف لها مزيداً من التقدم والازدهار، حيث يعد منصة للالتقاء العقول النيرة من كافة أقطاب العالم وساحة تجمع الباحثين والمفكرين لتصبح الخبرات العلمية وقائع عملية، مبيناً أن المؤتمر في دورته الـ 9 يستضيف وفوداً تمثل مدن العالم التي نجحت في الارتقاء لمدن جيومكانية، ويتطلع لرؤية مدن متطورة وذكية في كل مكان من الإمارات».

وتابع سموه: «دولتنا قدمت تجارب مشرقة في مجال الإبداع والابتكار، واستطاعت أن تكون بلاداً للتحضر والرقي بجدارة وانطلقت نحو المستقبل بخطوات واثقة، ونحن اليوم بحاجة للمحافظة على هذا المكانة المميزة والعمل على تحقيق الأفضل لدعم مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الوطنية في مجال النهضة الحضارية والازدهار العمراني ومواكبة كافة التطورات والمستجدات العملية التي تدفع عجلة التقدم للأمام».

وحضر مراسم افتتاح فعاليات المؤتمر، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وعبد الله أمين الشرفاء المستشار بالديوان، وعدد من الشيوخ والخبراء والأكاديميين ومديري الدوائر وكبار الشخصيات والمسؤولين.

المخطط الحضري

واستهلت فعاليات حفل الافتتاح بوصول صاحب السمو عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان إلى مقر المؤتمر، حيث قام سموه بجولة تفقدية في أرجاء المعرض الذي أقيم بهذه المناسبة، واستمع سموه لنبذة مختصرة من القائمين على تلك الأجنحة حول ما تتضمنه المشاريع.

واطلع سموه على مشاريع المخطط الشمولي لإمارة عجمان والذي يربطها بالإمارات الأخرى، وتم وضع الدراسات له من قبل دائرة البلدية والتخطيط.

تكريم

وكرم سمو الشيخ عمار النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، كلاً من: معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وعدد من مديري البلديات بالدولة، ومدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، والدكتور خولة الكعبي الرئيس التنفيذي للابتكار في جامعة الإمارات، والمهندسة نادية المسلم الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة تطوير البنية التحتية، كما تم تكريم الرعاة والمتحدثين والخبراء المشاركين.

إسعاد الناس

ومن جانبه أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان: «أن مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني رفع ومنذ بدايته شعار إسعاد الإنسان وإعلاء البنيان ليسطر بأحرف من نور قصة نجاح توالت فصولها لتخرج بالعديد من الإنجازات وتبلور الأفكار لتكون واقعاً ملموساً يشعر بأثره الجميع».

وإلى ذلك قال معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية: «تم وضع مخطط شمولي لمستقبل الإمارات حتى عام 2071 للارتقاء بالبنية التحتية من جميع النواحي».

ورش عمل

استهلت جلسات اليوم الأول للمؤتمر بجلسة رئيسية حوارية شاركت بها المهندسة دينا أحمد فارس مدير إدارة الخدمات الرقمية بحكومة عجمان الرقمية، والدكتورة خولة الكعبي الرئيس التنفيذي للابتكار في جامعة الإمارات، والمهندسة نادية المسلم الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة تطوير البنية التحتية، والمقدم الدكتور أحمد الرميثي رئيس قسم الأنظمة المرورية والتحكم في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

كما تم تنظيم ورش عمل، حيث استضافت ورش العمل دينا أحمد فارس مدير إدارة الخدمات الرقمية والتي تحدثت عن الخدمات الرقمية وتحديد المواقع، فيما استعرضت الدكتورة ميرنا بركاتو دور الجمعية الجغرافية الإماراتية.