راشد بن حميد يستعرض التعاون مع قنصل بنغلاديش

المصدر: عجمان - البيان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الحكومة الرشيدة تسعى بشكل دائم لدعم كافة الجاليات في الدولة، وتقديم أفضل الخدمات للجميع بما يرتقي بمستوى إسعاد المجتمع.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالدائرة محمد إقبال حسين خان، القنصل العام لجمهورية بنغلاديش، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين، حيث بحث مع القنصل آفاق التعاون وتقديم التسهيلات التعليمية للجالية البنغلاديشية من طلبة المدارس والجامعات.

التسامح

وقال الشيخ راشد النعيمي: «نعيش في موطن التسامح ونؤمن بأن التعدد هو أساس قوتنا وقيادتنا». من جانبه، ثمّن القنصل دعم الحكومة الرشيدة التي لا تدخر جهداً يذكر لتقديم أفضل الخدمات لكل مواطن ومقيم.