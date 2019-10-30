نهيان بن مبارك يبحث العلاقات مع وفد حكومي ألماني

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح في قصره، أمس، وفداً حكومياً ألمانياً برئاسة بيجان ساراي.

ورحب معاليه بالوفد الألماني خلال اللقاء الذي تناول العلاقات الثنائية بين الإمارات وألمانيا التي تشهد تطوراً في المجالات المختلفة. وأكد معاليه أن علاقات البلدين تقوم على أساس الاحترام المتبادل، وأن دولة الإمارات تولي اهتماماً في تطوير العلاقات الثنائية مع ألمانيا في المجالات كافة.

حفاوة

من جانبه، أعرب الوفد الألماني عن سعادته بهذا اللقاء وبحفاوة الاستقبال، مؤكداً استعداد بلاده لزيادة التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.. مشيراً إلى أن زيارته للدولة تهدف إلى استشراف مجالات التعاون المتاحة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

حضر اللقاء أرنيست بيتر فيشر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة.