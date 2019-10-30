الإمارات والكاميرون تتعاونان لتسهيل تأشيرات مواطني البلدين

المصدر: أبوظبي، دبي - وام

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أدوم غارغوم الوزير المفوض لدى وزير العلاقات الخارجية المسؤول عن العالم الإسلامي في جمهورية الكاميرون.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون وتبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش حرص دولة الإمارات على توثيق عرى التعاون والصداقة مع الكاميرون ودعم العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وتطويرها، كما أشاد بحجم التبادل التجاري بين البلدين وضرورة تطويره مؤسسياً. حضر اللقاء خالد بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعبدالرحمن المطيوعي مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي.

اتفاقية

ووقع الجانبان على هامش اللقاء اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية الكاميرون بشأن تسهيل إصدار التأشيرات لمواطني البلدين يعفى بموجبها مواطنو دولة الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول إلى جمهورية الكاميرون وتتيح لهم البقاء فيها مدة 30 يوماً، كما تسهل الاتفاقية لمواطني دولة الإمارات من حملة جوازات السفر العادية والخدمة إجراءات الحصول على تأشيرة دخول مرة واحدة عن طريق البعثات الكاميرونية في الخارج أو الحصول على التأشيرة عند الوصول مقابل رسوم والبقاء في الكاميرون مدة أقصاها 30 يوماً.

تأشيرة دخول

وتعفي الاتفاقية مواطني جمهورية الكاميرون من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من تأشيرة الدخول ويحق لهم البقاء في دولة الإمارات مدة أقصاها 30 يوماً كما تسهل الاتفاقية للمواطنين الكاميرونيين من حملة جوازات السفر العادية إجراءات إصدار التأشيرة عن طريق بعثات دولة الإمارات في جميع أنحاء العالم أو عبر الموقع الإلكتروني للسلطات المختصة، عند سداد رسوم التأشيرة حيث يمكنهم البقاء مدة أقصاها 30 يوماً. يذكر أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ عند استكمال الإجراءات الدستورية لكلا البلدين.

علاقات

إلى ذلك، بحث معالي الدكتور أنور قرقاش أمس مع الدكتور ميرو سيرار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في سلوفينيا العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها.