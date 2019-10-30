مناقشة قضايا التنمية المستدامة خلال «قمة عالم شاب واحد»

المصدر: لندن - وام

تشارك الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية» في جلسة نقاشية ضمن فعاليات «قمة عالم شاب واحد» المقامة في لندن.

وتناقش الشيخة شما بنت سلطان عدداً من قادة الفكر والرأي الشباب حول أهمية الحلول المبتكرة للمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وفق أجندة 2030، وباعتبارها أحد القادة العالميين الشباب في مجال البيئة والعمل الإنساني ومكافحة التغير المناخي، وشاركت الشيخة شما رؤاها حول قضايا الاستدامة مع التركيز بشكل خاص على أهمية التراث للحفاظ على المستقبل.

أفكار

وقالت الشيخة شما بنت سلطان: «لقد كان من دواعي سروري الحديث وتبادل الأفكار مع العقول المبدعة من الحاضرين في قمة عالم شاب واحد، تعتبر هذه القمة منصة أساسية للقادة الشباب لتوحيد الرؤى، وتبادل المعارف والخبرات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المشتركة».

تدريس

من جانب آخر، زارت الشيخة شما بنت سلطان مستشفى «أوكسفوردشاير»، حيث التقت مع لجنة التدريس للاطلاع على نهجها المبتكر في طرائق تدريس عدد من الطلاب الذين يعانون ظروفاً خاصة تؤثر في مشاركتهم التعليمية في النظم المدرسية السائدة، وتهدف مدرسة مستشفى «أوكسفوردشاير» إلى منح الأطفال المصابين بأمراض مزمنة فرصة مواصلة تعليمهم، والحفاظ على التواصل مع أقرانهم في آن واحد.