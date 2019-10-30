انطلاق مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن الكريم السبت المقبل

المصدر: دبي - البيان

حضر المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، لقاءً موسعاً عقدته اللجنة المنظمة للجائزة مع موظفي الجائزة والمتطوعين والمتعاونين للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بانطلاق النسخة الرابعة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم السبت المقبل بقاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي على فترتين صباحية ومسائية.

وشكر الجميع على ما يبذلونه من جهد وعطاء للارتقاء بالعمل بروح الفريق والتنسيق الذي يسود جميع مراحل الاستعدادات لانطلاقة الحدث.

بدوره، أكد أحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة رئيس وحدة الإعلام استعداد الوحدة من الناحية الإعلامية لإنجاز الترتيبات، لافتاً إلى أن الوحدة قدمت الدعوة لجميع موظفي حكومة دبي لحضور الفعاليات اليومية من خلال البريد الإلكتروني، كما ستتعاون الجائزة مع أكثر من 200 جهة إعلامية من خلال البريد الإلكتروني لنشر الأخبار.

من جانبه، نوّه المهندس سامي قرقاش عضو اللجنة المنظمة رئيس وحدة العلاقات العامة بالدور الكبير الذي ظل يقدمه الموظفون والمتطوعون والمتطوعات طوال الدورات الماضية، وقدموا نماذج مشرفة من العطاء والتميز والأداء الرفيع لجميع المهام التي أوكلت لهم، كما وحثهم بضرورة تقديم خدمة متميزة لضيفات الدولة حافظات كتاب الله، وأشار قرقاش إلى أن فريق المتطوعين في الجائزة أصبح لديه الخبرة الكافية لإدارة هذه الفعاليات وغيرها.