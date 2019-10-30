يوسف الشيباني: نعمل على إعداد كوادر وطنية في علوم الفضاء

المصدر: دبي- البيان

قال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «تشرفنا بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصحبة هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي وأول عربي يذهب إلى محطة الفضاء الدولية، ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، ومسؤولي مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث تقدمنا لسموه بأسمى آيات العرفان والتقدير للدعم غير المحدود، الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لقطاع الفضاء الإماراتي، الذي نما وازدهر ليصبح رائداً في المنطقة».

وأضاف: في مركز محمد بن راشد للفضاء، نعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وإعداد كوادر وطنية في مجال علوم الفضاء ليقدموا إسهامات علمية ومعرفية جديدة للبشرية.

وتابع الشيباني: عاهدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على مواصلة الجهود حتى نكون أهلاً للثقة التي أولتنا إياها قيادتنا الرشيدة، والإسهام في تعزيز مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة في مجال الفضاء.