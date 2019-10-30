محمد الأحبابي: القطاع الفضائي الإماراتي الأكبر في المنطقة

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أكد الدكتور محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرائدي الفضاء الإماراتيين، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، ويوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، والمهندس سالم المري، مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء يكشف حجم الدعم الكبير من القيادة لقطاع الفضاء.

وأوضح الأحبابي لـ «البيان» أن اطلاع سموه على تقرير موجز حول القطاع الفضائي في الإمارات وخطة المشاريع المستقبلية يعكس الاهتمام بالتخطيط السليم، مشيراً إلى أن القطاع الفضائي الإماراتي يعتبر الأكبر في المنطقة من حيث الحجم والتنوع والاستثمارات المباشرة، منوهاً باعتماد مجلس الوزراء لمجموعة من التشريعات والقوانين جعلت القطاع الفضائي الوطني الأسرع نمواً.

وأكد أن السياسة الوطنية للفضاء، واعتماد القانون الفضائي، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للفضاء يجعل قطاع الفضاء داعماً للأنشطة الاقتصادية.