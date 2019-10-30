حصة بوحميد: تخصيص ثلث الميزانية للتنمية الاجتماعية يعزز استدامة العطاء

المصدر: دبي- البيان

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن تخصيص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، مبلغ 61 مليار درهم ميزانية الاتحاد للعام 2020 وبدون عجز، دليل تأكيد، وبرهان ثقة، على أن العام 2020 سيكون فعلاً وعملاً وإنجازاً، بدايةً لعشرية تنموية جديدة تليق بحجم المنجزات ونوعية التوقعات في دولة الإمارات.

وقالت معاليها إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يؤكد مجدداً أن المقدّرات والإمكانيات في دولة الإمارات موجّهة لبناء الإنسان دائماً، باعتبار أن المواطن أولوية مطلقة، والمستهدف الأول والأخير في عملية التنمية المستدامة التي تواصل بها دولة الإمارات، وذلك ما تلتزم به وزارة تنمية المجتمع برؤية تنموية مبتكرة، استناداً إلى ثنائية الرعاية والتنمية التي تستهدف بها جميع الفئات المجتمعية ذات العلاقة بالإرادة والإنجاز، تحفيزاً نحو استدامة العطاء، صعوداً إلى قمة الإنجازات.

وأضافت معاليها: هذا الواقع الطموح، يعكسه قرار سموه بتخصيص ثلث الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية وثلثه للشؤون الحكومية والباقي للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية، مشيرة معاليها إلى أن إرادة التنمية التي يمنحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأولوية دائماً، هي التي أوصلت هزاع المنصوري إلى الفضاء، وهي التي تنقل طموح الإمارات إلى المريخ خلال 8 أشهر.