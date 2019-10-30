سعيد الطاير: الحفاظ على الموارد الطبيعية أولوية قيادتنا

المصدر: دبي - البيان

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نبارك اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشاركة الإمارات ضمن التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وإعادة تشكيل مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، التي تنسجم مع الرؤية الطموحة لسموه في تعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر ودعم الجهود العالمية لمعالجة قضية التغير المناخي، وقد عملت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تطمح أن تكون أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في عام 2071، ومنذ وقت مبكر على الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وإيجاد مصادر طاقة متجددة ونظيفة».

وأضاف: «أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة النظيفة لتوفير 75% من الطاقة في الإمارة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وتسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في تحقيق هذه الرؤية وترسيخ دعائم الاستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال مشروعات رائدة لإنتاج الطاقة النظيفة مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، ويعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم، وسيسهم المجمع عند اكتماله في تقليل أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، حيث أصبح المجمع صرحاً عالمياً يجسد طموح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لمستقبل دولتنا الحبيبة التي تتخذ من الاستدامة نهج حياة وأساساً لصنع التقدم والريادة لأجيالها القادمة».

وتابع: «نعمل على إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتقليل الانبعاثات الكربونية وتشجيع أصحاب المنازل على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في المباني وربطها بشبكة الهيئة، واستخدام السيارات الكهربائية وغير ذلك من مبادرات وبرامج تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية وتعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر في دبي، ونتعهد لسموه أننا سنستمر في دعم الجهود المحلية والعالمية لمواجهة التغير المناخي والحد من انبعاثات الكربون للحفاظ على حق الأجيال القادمة في التمتع ببيئة نظيفة وصحية وآمنة، ليكون الغد دائماً مشرقاً».