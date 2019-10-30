ضاحي خلفان يطلع على آلية عمل مدينة «ساندو» الذكية في كوريا الجنوبية

المصدر: دبي - البيان

قام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والوفد المرافق لمعاليه الذي يزور جمهورية كوريا الجنوبية حالياً، بزيارة إلى مركز العمليات في المدينة الذكية «ساندو» في سول.

وكان في استقبال الوفد جونغ هونغ، المدير العام للمدينة الذكية ولي سانغ، مدير مركز العمليات بالمدينة الذكية، وعدد من المسؤولين بالمدينة، واستمع الوفد لشرح حول أهم المرتكزات التي بنيت عليها مدينة «ساندو» الذكية، والتي تعمل على مدار الساعة، ومزودة بأحدث التقنيات الخاصة بالمراقبة، ومتصلة بشبكة معلوماتية تجمع البيانات من مصادر مختلفة وتقوم بتحليلها لأغراض الإنذار المبكر، ومساعدة متخذي القرار لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

كما شاهد الوفد عرضاً تفصيلياً لمراحل تأسيس المدينة الذكية في المنطقة الحرة لتكون نموذجاً عالمياً للمدن الذكية، والجدوى من إنشائها وشرح مكوناتها ومستوياتها والخدمات التي تقدمها، والبنية المعلوماتية المتطورة والبنية التحتية التي تحافظ على البيئة وتقلل من استهلاك الطاقة، وتوفر مناخاً ملائماً لرجال الأعمال والشركات والمقيمين، وقربها من الموانئ والمطارات لتسهيل العمليات اللوجستية.

واطلع الوفد على الخطة الاستراتيجية للمدينة، ورؤيتها ورسالتها وخططها المستقبلية، كما شاهد الوفد عرضاً تفصيلياً بتقنية الفيديو لجميع مرافق المدينة وآلية العمل بها، والإجراءات الأمنية المتبعة في غرفة العمليات المركزية، وكيف يمكن للأجهزة الشرطية الاستفادة من الأنظمة المتطورة في مجال المراقبة وتحليل البيانات وأنظمة الإنذار المبكر.

إشادة

وفي ختام الزيارة، أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بمنهجية العمل بالمدينة الذكية، مهدياً مدير عام المدينة درعاً تذكارية بمناسبة الزيارة.

ويضم الوفد المرافق لمعالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، كلاً من الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور محمد مراد عبدالله، مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي لشؤون استشراف المستقبل، والعميد مهندس وليد المناعي، مدير عام إدارة التطوير والابتكار، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والرائد عبدالله بورقيبة، وسلطان المزروعي.