تعاون بين «الداخلية» وأكاديمية اتصالات لتطوير دبلوم إسعاد المتعاملين

المصدر: أبوظبي - البيان

زار الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية أول من أمس طلبة دبلوم إسعاد المتعاملين من الدفعة الخامسة الذي تنظمه الإدارة العامة للسعادة ضمن مبادرات برنامج وزارة الداخلية للسعادة وجودة الحياة، بالتعاون مع أكاديمية اتصالات وذلك في مقر الأكاديمية بدبي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية وأكاديمية اتصالات لتطوير دبلوم إسعاد المتعاملين، واستعراض مسيرة إنجازات دبلوم إسعاد المتعاملين على مدى السنوات الخمس الماضية.

تحصيل

والتقى وكيل الوزارة خلال زيارته أكاديمية اتصالات مع عبدالله هاشم الرئيس التنفيذي لاتصالات للخدمات القابضة، والدكتور علي القايدي مدير عام أكاديمية اتصالات بحضور العقيد ناصر خادم الكعبي مدير الإدارة العامة للسعادة بوزارة الداخلية وعدد من المسؤولين في الأكاديمية.

وقام الفريق الشعفار بزيارة القاعة التدريبية لطلبة الدفعة الخامسة من دبلوم إسعاد المتعاملين، حيث استمع إلى شرح موجز عن ما يتلقاه الدارسون من محاضرات نظرية ومعلومات قيمة، لصقل خبراتهم ومهاراتهم ومعارفهم في مجال خدمة وإسعاد المتعاملين، وفقاً لأحدث الممارسات والمعايير الدولية ومعايير نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

جهود

ووجه كلمة للطلبة الدارسين حثهم فيها على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بتقديم خدمات متنوعة ومتميزة بجودة عالمية لمختلف المتعاملين وإعطاء صورة مشرفة عن الدولة.

يذكر أن الدفعة الخامسة من دبلوم إسعاد المتعاملين يشارك فيه 210 دارسين يمثلون 48 جهة من مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية وكذلك الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص على مستوى الدولة.